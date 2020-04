© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus continua a mietere vittime a, addio all'imprenditore, proprietario con la sua famiglia dal 1904 del, attualmente ristrutturato e adibito ad eventi. E' morto ieri in ospedale, dove era ricoverato già da qualche settimana. Marcantonio avrebbe compiuto 70 anni a maggio.Nicola Marcantonio era originario di, dove la sua famiglia, in particolare il padre Camillo, ha costruito. E l’agricoltura era il suo lavoro e la sua passione. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli in ambito locale e nazionale. Era considerato da tutti un imprenditore di livello e soprattutto all’avanguardia. Con i tre figli, Camillo, Ireneo e Giovanni, ha poi esteso i suoi interessi verso altri settori., meeting e incontri d’affari. Un uomo colto, elegante e allo stesso tempo riservato. «La famiglia Marcantonio - sottolinea il sindaco di Mozzagrogna,- con don Nicola in testa, è stata sempre particolarmente vicina alla nostra comunità. Ricordo in particolare la donazione dei terreni dove oggi sorgono le scuole e il campo sportivo. Da 11 anni, nel parco esterno alla villa Coppedè, messo a disposizione dalla famiglia, si svolgono le manifestazioni estive». A piangere l’imprenditore anche tutto il paese di Cepagatti.