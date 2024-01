Sopravvive alla coltellata che gli ha sfiorato il cuore: giallo a Pescara

Un colpo secco, che ha sfiorato il cuore. È stata un’unica coltellata a portare, in gravi condizioni, all’ospedale di Pescara, Omar Tidiane Ba, 42 anni, senegalese, trovato riverso a terra in un’aiuola in via Lago di Capestrano a Papodanno. Dopo una notte trascorsa in Rianimazione e le cure dei sanitari, i parametri vitali sono sensibilmente migliorati, tanto da portare i medici a sciogliere la prognosi: trenta giorni salvo complicazioni.

Tidiane Ba non è più in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono comunque costantemente monitorate: la coltellata ha infatti sfiorato gli organi vitali, provocando un fortissimo sanguinamento. L’uomo è rimasto in strada per diverso tempo prima di essere soccorso, grazie alla chiamata di un passante che ha allertato 118 e forze dell’ordine.

Che adesso stanno cercando di capire cosa sia successo nella serata di Capodanno. Le condizioni di salute probabilmente consentiranno anche al senegalese, se lo vorrà, di fornire qualche indicazione. In queste prime fasi la squadra mobile, coordinata dal dirigente Gianluca Di Frischia, sta valutando tutte le opzioni possibili. Negli archivi il nome di Tiadiane Ba non è nuovo, è presente anzi per questioni collegate agli stupefacenti ed è quindi proprio l’ambito della droga il primo ad essere indagato. Senza escludere, ad esempio, altre ragioni relative alla vita personale.