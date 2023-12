Auto abbatte palo della luce che crolla su un'altra vettura: disagi e proteste vicino a scuola

Un'auto ha abbattuto, questa mattina, un palo della luce nella ztl, in via Milano, nel centro di Pescara. Il palo è caduto su portellone di un'altra vettura. Si è creato trambusto all’entrata della scuola, in via Roma con proteste dei genitori che chiedono la chiusura alle auto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni. La zona infatti è granita di giovani, di mamme e papà che accompagnano i figli.

