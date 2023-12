Incidente, l'ultimo post di Maria Grazia alle due figlie prima di morire. Era un'infermiera

Il primo soccorso lo hanno prestato alcuni automobilisti di passaggio, che sono riusciti a tirare fuori le tre persone dalle loro autovetture . Immediatamente dopo sono arrivati i soccorsi. Ma per Maria Grazia Di Stefano, 60 anni, originaria di Luino ma da tempo residente a Pescara, non c'era già più nulla da fare. L'incidente si è verificato nelle prime ore di ieri, poco dopo le quattro, lungo la Tiburtina, sul territorio comunale di Manoppello: secondo una primissima ricostruzione, che richiede però ulteriori verifiche, l'auto con a bordo Di Stefano, una Lancia Ypsilon, procedeva in direzione Pescara.

All'altezza del chilometro 208 ha incrociato la Citroen C3 con a bordo una coppia di Bussi, 59 anni lui, 56 lei. Le due auto si sono scontrate frontalmente e l'urto è stato molto violento. Sono stati altri automobilisti ad avvertire i carabinieri del radiomobile della compagnia di Popoli, diretti dal capitano Carlo Colantoni, e a chiamare i soccorsi. Oltre alle ambulanze del' 118 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno per domare un principio d'incendio che si stava sviluppando da una delle due auto. I mezzi sono stati quindi messi in sicurezza ed è stato possibile iniziare i rilievi. Intanto il 118 ha trasportato in ospedale i due feriti la donna ha riportato un trauma toracico, il compagno un politrauma: al pronto soccorso sono arrivati in codice giallo, non in pericolo di vita.

Dell'incidente è stata informata intanto anche l'autorità giudiziaria e il medico legale potrebbe decidere già nella giornata di oggi di affidare al medico legale l'incarico di effettuare l'autopsia.

Una delle possibilità infatti è che la donna abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso, che potrebbe anche avere provocato la morte. Maria Grazia Di Stefano si è laureata in scienze infermieristiche all'università di Chieti e ha lavorato per anni nelle sedi della Asl Lanciano Vasto Chieti, dove è conosciuta e stimata. «Una brava professionista, molto preparata - afferma la presidente provinciale dell'Ordine degli infermieri Irene Rosini - che si batteva per il riconoscimento professionale e valoriale della figura dell'infermiere, per il rispetto della nostra professione. Il consiglio direttivo dell'Opi di Pescara è vicino ai suoi familiari, a cui vanno le nostre condoglianze». Solare, sorridente, sempre pronta ad aiutare gli altri Maria Grazia Di Stefano è mamma di due figlie: per loro ieri mattina l'ultimo pensiero postato su facebook, poche ore prima di morire. Una testimonianza di amore infinito.