Falciato da un'auto mentre attraversa la strada: il cuore si ferma. Rianimato dal 118

E’ secondo pedone investito, in maniera grave, nell’arco di una settimana a Pescara. Stavolta nella zona di Portanuova, all’incrocio tra via d’Avalos, via Spaventa e via Verrotti. Un uomo di 62 anni, Sandro Postiglione, è stato colpito da un’auto mentre stava attraversando la strada, più o meno all’altezza del negozio di tabaccheria. Nell’impatto è finito a terra e ha battuto violentemente il capo sull’asfalto.

Sono state alcune persone di passaggio a lanciare immediatamente l’allarme e a chiamare la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata. Quando i sanitari sono arrivati hanno trovato l’uomo steso a terra e in arresto cardiaco: sono stati rapidissimi e sono riusciti a rianimarlo sul posto, ma le condizioni complessive sono apparse immediatamente molto gravi. Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato trasferito in ambulanza e condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Postiglione ha riportato un trauma cranico importante. Dopo gli accertamenti radiologici è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale diretti dal comandante Danilo Palestini e coordinati sul posto dal maggiore Massimiliano Giancaterino. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, anche sulla base delle testimonianze delle persone presenti. Il pedone stava attraversando in una zona priva di strisce pedonali, l’autovettura, condotta da un sessantunenne di Spoltore, aveva appena effettuato una svolta, quindi non procedeva a forte velocità. La zona è illuminata e l’incidente si è verificato poco dopo le 16, quindi non c’erano problemi di visibilità. Fatti salvi questi primi elementi cosa sia accaduto è ancora tutto da verificare. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente suscitando apprensione: «Sandro Postiglione è un amico di famiglia - ha commentato Antonio Taraborrelli, residente al rione Pineta -. Abita alle casette di piazza Grue, ha avuto un bar in via Vespucci che poi ha chiuso. So che è molto grave, spero riesca a cavarsela».