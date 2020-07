Brutta avventura ieri mattina per il vice parroco della parrocchia dell’Annunziata di Giulianova, Wilmer Arias. Il giovane sacerdote non aveva resistito nemmeno lui alla necessità di una mattinata al mare visto il caldo che avvolgeva la città. E così si è recato nello chalet che è vicino alla chiesa dell’Annunziata ed ha preso un ombrellone con lettino. Ad un certo punto, sotto l'incalzare del caldo, ha deciso anche di fare un bagno ma ha commesso l’imprudenza di lasciare gli oggetti personali sotto l’ombrellone. La scena non è sfuggita a qualche ladro appostato in spiaggia che, mentre don Wilmer si rinfrescava in acqua, lo alleggerito del borsello con dentro portafogli e cellulare.

