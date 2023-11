Musicista derubato mentre sistema l'allarme anti-furto

Si reca alla casa dei suoi genitori per sistemare loro gli impianti di antifurto ed i ladri, in sua assenza, gli svuotano la cassaforte. È successo l’ altra sera a Civitella Roveto. La sera prima, sempre a Civitella Roveto, una signora va in chiesa per assistere alla Messa ed i ladri, in sua assenza, si introducono nella sua abitazione portando via alcuni oggetti in oro dopo averle messo a soqquadro una stanza. Due furti consecutivi, in due giorni.

Nel primo caso vittima dei ladri un noto, giovane cantante lirico e musicista del posto. Ignoti, sicuramente professionisti dello scasso, sono entrati nella casa dell’ artista da una finestra. Sono quindi subito andati in camera da letto dove era la cassaforte e con un frullino l’ hanno aperta, portando via tutto ciò che era all’ interno: 450 euro ed oro fra catenine ed anelli, affetti di famiglia.

I malviventi sono poi andati via col bottino uscendo dalla porta d’ingresso.

Nel secondo caso ad essere derubata una signora vedova che si era appunto recata in chiesa, a Messa. I Iadri, a questo punto anche acrobati, si sono addentrati nella casa della donna, che vive al secondo piano, arrampicandosi su una grondaia per poi farsi il varco forzando le finestre di un balcone. I carabinieri della caserma di Civitella Roveto indagano.