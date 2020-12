Derubato all'ospedale San Camillo mentre stava morendo di Covid: la direzione apre un'inchiesta

Derubato all'ospedale mentre stava morendo di Covid. «Ho già avviato un'inchiesta interna per ricostruire tutti i passaggi, dal ricovero alla degenza fino al decesso, dell'uomo la cui famiglia ha denunciato il furto di alcuni oggetti personali». Lo ha dichiarato in una nota il direttore generale dell'ospedale San Camillo - Forlanini, Fabrizio d'Alba. «La procedura di presa in carico dei beni e degli oggetti personali dei nostri ricoverati è ben definita e standardizzata - aggiunge - Per questo l'inchiesta interna dovrà chiarire se e quali passaggi sono eventualmente saltati. Va sottolineato che in molti casi prima dell'arrivo presso la struttura ospedaliera il paziente viene preso in carico dal 118 e sono molteplici le persone che intervengono in quella fase. Dai viglili urbani, alle forze di polizia, ai semplici cittadini che assistono e chiedono aiuto. E stessa cosa accade nella fase di trasporto della salma dopo il decesso. Un momento in cui intervengono altre realtà non ospedaliere». «Per questo - conclude il Direttore - prima di individuare l'ospedale come responsabile unico e certo del furto è necessario ricostruire l'intera vicenda. Una vicenda triste, inaccettabile corollario della morte di un paziente».

