Nasconde 400 euro nell'auto e va a fare footing: derubato

Derubato mentre faceva footing sul lungomare nord. S.P., 40 anni, di San Nicolò, aveva parcheggiato la sua auto sul lungomare nord di Giulianova, nei presi dello stabilimento balneare Dino's, aveva lasciato dentro, oltre al telefonino, 400 euro nascoste sotto ad uno dei sedili. Il ladro ha fatto sicuramente festa quando si è trovato in mano quella cifra oltre al cellulare e si è allontanato subito senza lasciare tracce. Brutta sorpresa per l'automobilista al quale la passeggiata è andata di traverso quando ha notato che la portiera dell'auto era stata forzata e che era scomparso tutto quello che lui aveva creduto di poter nascondere con sicurezza. Non gli è restato altro che presentarsi in caserma per denunciare il furto contro ignoti.