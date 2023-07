L'orsa Bambina inseguita dall'auto ha perso due cuccioli. Il direttore del Parco: «Stiamo indagando»

L'orsa Bambina ha perso due cuccioli dopo essere stata inseguita e braccata da un'auto nella parte alta di Roccaraso nei giorni scorsi. Il video dell'auto che corre dietro all'orsa, impaurita e tesa a difendere un solo cucciolo accanto a lei, è stato pubblicato sui social network. Le immagini mostrano che mamma orsa ha solo un piccolo, gli altri due non si trovano. L'orsa è sprovvista di radiocollare, anche se il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise glielo aveva applicato quattro anni fa, con ogni probabilità l'orsa se lo è tolto. Nel video è smarrita, spesso si pone davanti all'unico cucciolo rimasto, come a proteggerlo dalle quattro ruote e una voce in sottofondo che si limita a dire in dialetto abruzzese: «Ma quando è grosso».

«L'intera famiglia, mamma orsa con tre cuccioli, è stata vista l'ultima volta dal servizio di sorveglianza del Parco a fine maggio, inizio giugno - dice il direttore del Parco, Luciano Sammarone - poi è stata avvistata pochi giorni fa con un solo cucciolo, inseguita dall'auto». E aggiunge: «La natura è fatta di tante cose, a Roccaraso oltre a Bambina gira anche un orso adulto maschio, che potrebbe aver aggredito i piccoli, noi non sappiamo cosa è successo, stiamo indagando». I carabinieri forestali stanno ascoltando più persone per risalire all'inseguitore che sarà denunciato. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato dopo l'episodio del video ha emesso un'ordinanza di divieto di inseguimento e riprese agli orsi che circolano nel paese.