Peppina, Gemma, Giacomina, risveglio dal letargo: sotto osservazione le orse “confidenti” del Parco

Per gli esperti, un orso può essere confidente, ma non necessariamente problematico, e viceversa. E’ comunque importante, prevenire il comportamento, al fine di evitare che si possano maturare tali atteggiamenti. Caso Val di Sole a parte, negli ultimi anni, in alcuni casi, in Abruzzo, il conflitto tra orso e uomo, si è esasperato per la conseguenza dei danni economici, causati dalle predazioni in allevamenti domestici. Ma anche per la percezione di pericolosità della loro presenza, nei centri abitati. Da sempre, l’ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si trova a gestire esemplari di orso bruno marsicano, che richiedono un attento monitoraggio. E’ il caso di M20, conosciuto come Juan Carrito. Un orso confidente e condizionato, deceduto sulla statale 17 a causa di investimento. Così come sua madre, F17, o meglio, Amarena, sprovvista di radiocollare e marche, rimossi a seguito di una lieve infezione.

CATTIVE ABITUDINI

Amarena ha sempre frequentato i centri abitati di Villalago, Bisegna e Ortona dei Marsi, spingendosi anche oltre, educando la sua prole a cercare cibo nelle immediatezze delle attività umane. E F18 - Giacomina - che predilige le mele del guardaparco, stazionando tra Villetta Barrea, Civitella Alfedena ed Opi. L’animale, braccato da una coppia di turisti che volevano girare un video a distanza ravvicinata, nella zona Camosciara, improvvisò un attacco bianco, che significa, in maniera perentoria, stai al tuo posto, non avvicinarti. Poi Peppina, Gemma, Bambina e Barbara, che proprio in questi giorni si stanno svegliando dal letargo e per questo sono osservate speciali. «Al momento non abbiamo orsi problematici - spiega il direttore del Pnalm Luciano Sammarone - Un comportamento, che nella storia del Parco, si è manifestato in periodi limitati o continuativi. Come nel caso dell’orsa Yoga, che poi è stata messa in cattività. Tra gli orsi confidenti, invece, abbiamo Giacomina, che ogni tanto si spinge nei paesi. Ed è sempre bene starne a distanza, in quanto la presenza dell’uomo la infastidisce, come accaduto in Camosciara. C’è differenza tra orso problematico, cioè che provoca danni o è protagonista di interazioni uomo-orso, e confidente, che non mostra evidenti reazioni in presenza dell’uomo. Juan Carrito era confidente e condizionato dal cibo facilmente reperibile». Per il direttore, i tre cuccioli dell’orsa Jj4, catturata in val di Sole, non rischierebbero la sopravvivenza. «Non sono cuccioli dell’anno - conclude Sammarone - e quindi, nel giro di qualche settimana si sarebbero separati dalla mamma». Il dibattito sulla soppressione o trasferimento, dell’orsa Jj4, sembra rimandare indietro nel tempo, al 2013, quando tra il Pnalm e la Provincia di Trento, si instaurò un rapporto, per lo spostamento dell’orso centroeuropeo balcanico, di nome Bruno.