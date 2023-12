Emilia operata per la frattura di un femore a 101 anni: tornerà a camminare

Le frontiere della medicina sempre più all’avanguardia, anche per una paziente di 101 anni da compiere ad aprile. La centenaria Emilia Del Zoppo, di Poggiofiorito, aveva necessità del delicato intervento dopo una caduta in casa, così è stata operata per frattura di femore a Ortopedia e Traumatologia di Lanciano, diretta dal primario Tommaso Schips. La paziente aveva infatti riportato la frattura dello spiroide sottotrocanterica femore destro.

Due pomeriggi fa è stata sottoposta a intervento di riduzione e sintesi con chiodo gamma “long”, eseguito dall’equipe dell’aiuto ortopedico Amedeo D’Ortona con la collaborazione dell’unità di anestesia e rianimazione, diretta dalla dottoressa Daniela Albanese. Intervento perfettamente riuscito e la coraggiosa nonnina presto tornerà a camminare e a festeggiare il Natale grazie alla preparazione dei sanitari del Renzetti.

«Sarà dimessa oggi, domenica – dice la figlia Maria Civitarese, medico residente a Roma -. Mamma è vigilissima e vuole tornare a casa, dove continuerà a essere seguita da una badante e da un’associazione di volontariato che le assicurano le trasfusioni di cui periodicamente ha bisogno.

E’ una donna sempre lucidissima e “comandina”, spesso mi dice "non capisci niente”».

Nonna Emilia, ex commerciante con negozio a Lanciano, era caduta alzandosi dal letto. A medici e infermieri continua a dire: «Voglio tornare a casa e ricominciare a camminare». Ieri dopo la visita accusava solo un po’ di dolore. «Sta bene – conferma il primario Schips - . Considerata la sua età la grave frattura al femore è stata rimessa a posto. Non è la prima volta che operiamo pazienti molto anziani. Spesso è necessario sistemare prima altre patologie di cui soffrono. Intervenire subito vale comunque per tutti, fermo restando la disponibilità delle sale operatorie».