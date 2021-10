Morta Desideria Pasolini dall’Onda, fu tra i fondatori di Italia Nostra

Sabato 30 Ottobre 2021, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 15:56

È morta a Roma, all'età di 101 anni, Desideria Pasolini Dall'Onda, cofondatrice di Italia Nostra. Ne dà notizia l'associazione sottolineando che con lei se ne va l'ultima firmataria dell'atto del 1955, sottoscritto allora anche da Umberto Zanotti Bianco, Elena Croce, Pier Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Luigi Magnani Rocca e Hubert Howard.

IL RITRATTO

Nata nel 1920, crebbe in una famiglia aristocratica, colta e impegnata politicamente. Con Giorgio Bassani, Umberto Zanotti Bianco, Elena Croce, Maria Romana de Gasperi e il fratello Nicolò condivise le lotte per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, minacciato nel dopoguerra da una speculazione spesso selvaggia. Da quel genere di rapporti e di interessi nacque nel 1955 Italia Nostra . Durante la sua presidenza sostenne che «il compito di Italia Nostra non si esaurisce nel salvare dal degrado monumenti antichi, bellezze naturali o opere di ingegno. Italia Nostra persegue un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale italiano, capace di fornire risposte in termini di qualità del vivere e di occupazione».

Donna minuta, elegantissima, intellettualmente effervescente, sostenne anche il network Giardini Italiani. Ricevette nel 2002 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica per aver contribuito alla difesa del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.

«Con la scomparsa di Desideria Pasolini dall' Onda, fondatrice e storica presidente di Italia Nostra, viene meno una voce importante dell'impegno civile per la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio». Il ministro della cultura Dario Franceschini esprime il suo cordoglio e sottolinea: «Con la sua vita ha testimoniato autentico amore per ciò che più contraddistingue il nostro Paese, come testimoniano le tante immagini del G20 in corso oggi a Roma: la grande eredità delle civiltà che si sono sviluppate nel nostro territorio e la bellezza che giorno dopo giorno, forti e consapevoli di tale lascito, continuiamo a creare nel nostro Paese».