RIETI - Ha tagliato il traguardo dei 101 anni la signora Liliana Escalar. E lo ha fatto presso la Long care clinic Cirene di Torri in Sabina dove alloggia e risiede, ospite della struttura sabina.

Oltre la visita del sindaco Michele Concezzi a festeggiare la signora Liliana, originaria di Roma ma ormai sabina di adozione, il personale della struttura diretta da Fiorenza Gentili. Per la signora Liliana la torta e l’affetto dei familiari e degli ospiti e del personale della Long care clinic Cirene di Torri in Sabina per le 101 candeline spente nella giornata di oggi.