Precipita nel cantiere del teatro e batte la testa: gravissimo operaio di 55 anni

Un altro incidente sul lavoro nel teramano. Ieri pomeriggio, verso le 14.30, un operaio tunisino, di 55 anni, impegnato in un cantiere per la costruzione del teatro comunale di Bellante, è caduto da un ponteggio facendo un volo di circa due metri e battendo violentemente la testa a terra. I suoi colleghi sono stati i primi ad intervenire per prestare i primi aiuti e a chiamare i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova.

Dopo averlo stabilizzato sul posto, i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale giuliese, ma poco dopo l'inizio delle cure la situazione si è aggravata e il personale medico ha deciso il trasferimento immediato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e non è escluso, anzi è molto probabile, che nelle prossime ore venga sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell'ematoma. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il personale di prevenzione e sicurezza della ASL di Teramo. Il pm di turno ha aperto un fascicolo sulla vicenda.