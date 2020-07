Naiadi: “Onda Max” con Rosolino, il campione olimpico approda a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre in queste ore si discute sul futuro delle, l'impiantocontinua a rappresentare un punto di riferimento per il. Il, ha infatti scelto il centro sportivo di vialeper la seconda edizione del suo”. ‪Da lunedì 6 a domenica 12 luglio, oltredi diverse età, saranno impegnati tutte le mattine, tra palestre, piscine e parco delle Naiadi, in allenamenti specifici, in acqua e a secco, insieme aPer i partecipanti sarà una occasione utile per vivere un', acquisendo direttamente dal campione di nuoto, le tecniche che, insieme a perseveranza e talento, lo hanno reso unraggiunti.‬ Il, infatti, vuole essere, non solo una settimana in cui misurarsi a livello atletico, ma una vera scuola di vita sportiva per chi ama il nuoto e tutto ciò che significa, far parte del