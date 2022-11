Incidente in moto, muore cinquantenne. Era tutor all'Università

Si è schiantato contro un camion, è scivolato sull'asfalto ed è finito sotto il mezzo pesante, rimanendo praticamente schiacciato. Ci sono voluti i vigili del fuoco per liberare il corpo di Pier Gabriele Marino, cinquantenne di Ortona, vittima di un incidente stradale tra una motocicletta e un camion, che si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30 lungo la strada statale 5 in territorio del comune di Manoppello.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Alanno si sono immediatamente resi conto di quanto fosse complessa la situazione, hanno fatto di tutto per muoversi con rapidità ma per estrarre il corpo è stato necessario fare ricorso ai cuscino di sollevamento pneumatico in modo da spostare il camion ed evitare ulteriori traumi, ma quando il corpo è stato estratto il ragazzo nonostante gli sforzi era già morto. Sul posto per i rilievi e per consentire di effettuare i soccorsi in sicurezza sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manoppello, coordinati dal comandante della compagnia di Popoli, il maggiore Giovanni Savini.

I militari ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le cause infatti sono tutte ancora in corso di accertamento: la moto condotta da Marino, una Yamaha, viaggiava in direzione Pescara. Con molta probabilità il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il camion. Cadendo l'uomo è scivolato ed è rimasto schiacciato. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato sia un'ambulanza medicalizzata sia l'elisoccorso, ma ogni intervento è stato inutile: il cinquantenne ortonese è morto sul colpo.



Pier Gabriele Marino era originario di Thun, cittadina della Svizzera e ad Ortona viveva con la famiglia, i genitori e la sorella Monia, in contrada Villagrande. Era tutor all'università Gabriele d'Annunzio Pescara-Chieti. Chi lo conosceva lo ricorda come una bravissima persona, gentile e di grande umanità, sempre disponibile ad aiutare amici e colleghi. L'intera comunità della contrada ortonese è sconvolta per la tragedia e si è stretta intorno al dolore dei familiari.