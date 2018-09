Ovindoli, morto Bartolotti: era il propritario degli impianti di sci

E' morto questa notte a Ovindoli (L'Aquila) l'imprenditore Massimo Bartolotti. Era il proprietario della locale stazione degli impianti di sci. L'uomo sarebbe stato stroncato da un malore in casa. I soccorritori del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.



Bartolotti aveva 52 anni ed era general manager della società Monte Magnola impianti sci.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



