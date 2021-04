24 Aprile 2021

di Walter Berghella

(Lettura 1 minuto)







Vasto piange un’altra vittima del Covid-19. E’ immenso il cordoglio cittadino e della politica per la scomparsa di Donato Gallo, 60 anni, papà del consigliere comunale Marco Gallo, storico portavoce di M5S. L’uomo era ricoverato a Pescara e per delle patologie pregresse si è aggravato.

«Non c’è niente da fare, entra in casa in modo subdolo e ti aggredisce nel fisico e negli affetti – commenta con tristezza il consigliere regionale Pietro Smargiassi. Ha perso la sua battaglia contro il Covid. Persona per bene, famiglia per bene, capace di crescere i figli su valori importanti».