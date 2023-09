Medici italiani in fuga verso l'Arabia, in 500 a caccia di stipendi​ d'oro (e meno tasse). «Fino a 20 mila euro al mese»

Stipendi d'oro e meno tasse, ma anche «la grande stanchezza accumulata in anni di lavoro in ospedale» acuita dalla pandemia da Covid-19: sono queste, secondo il presidente dell’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi) Foad Aodi, le motivazioni che stanno spingendo sempre più medici e infermieri italiani a partire verso i ricchi Paesi del Golfo, ovvero Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Oman, Bahrain e Kuwait.