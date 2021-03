22 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







«È uno dei personaggi che hanno fatto la storia della nostra città»: con queste parole Luciano Marinucci, sindaco di San Giovanni Teatino ieri ha ricordato Carmine La Torre, storico vetraio, morto per il Covid-19 a 77 anni nell’ospedale di Chieti.

Partito da una piccola vetreria in via Roma, ha dimostrato fin dagli inizi grandi capacità imprenditoriali realizzando poi una grande azienda, investendo molto sul territorio e mantenendo sempre doti di grande umanità, disponibilità e umiltà.

Al primo cittadino ha fatto eco, sui social, il consigliere comunale Efrem Martelli: «Questo maledetto virus si è preso un gigante della nostra comunità. A nome del gruppo La tua città vorrei ringraziare Carmine per quanto fatto per la crescita della sua comunità, mai come in questo caso la definizione di padre fondatore si addice. Un abbraccio ad Anna ,Patrizia e Valeriano e le più sentite condoglianze ai suoi familiari ed amici». Decine, sempre sui social, i messaggi di cordoglio alla famiglia.