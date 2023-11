Il Covid-19 torna e colpisce in Comune: interi uffici chiusi per il contagio

Il Covid-19 torna e colpisce il Comune di Giulianova, in provincia di Teramo, ed interi uffici restano chiusi mentre altri lavorano con personale ridotto. Da lunedì scorso alcuni impiegati non si sono presentati al lavoro. Erano malati di Covid, come testimoniato dai certificati medici presentati e il che preoccupa molto nel senso che lunedì sono risultati ufficialmente ammalati ma chissà se già non lo erano nei giorni precedenti. Resta il fatto che, al momento , è chiuso l’Ufficio protocollo, dove sono assenti le due impiegate proprio per Covid e quattro persone sono stata colpite dal coronavirus negli uffici di stato civile e anagrafe. Tutto questo accade esclusivamente al piano terra del Comune. Ogni tanto un impiegato scende al piano terra (ma c’è stato anche chi si è rifiutato) a sbrigare alcune pratiche dell’ufficio protocollo, ma non può espletare tutto il lavoro per cui inevitabilmente ci sono delle pause o dei ritardi. Si lavora all’interno a luci spente ed è assolutamente vietato l’ingresso al pubblico.

Personale ridotto, come detto, anche negli uffici dell’anagrafe e dello stato civile che sono notoriamente quelli più affollati. E non si sa se e quando si procederà ad una disinfestazione generale di tutti gli ambienti.



Secondo le ultime disposizioni in materi di sicurezza anti Covid sui luoghi di lavoro conviene il possibile ricorso alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.