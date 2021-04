11 Aprile 2021

di Francesca Rapposelli

Secondo lutto in sole due settimane per la popolosa comunità dell’istituto tecnico Luigi di Savoia e per l’intera città di Chieti, già profondamente segnata dalle perdite premature a causa del Coronavirus. Se n’è andato a soli 57 anni Fabio Rispoli, avvocato e docente nella scuola superiore più grande di Chieti. Da tempo combatteva contro una grave malattia e una decina di giorni fa aveva scoperto di essere positivo al Covid 19. Era stato ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, dove da una settimana era stato spostato in Rianimazione. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, nella notte fra venerdì e sabato.

Rispoli era il settimo figlio di una famiglia conosciutissima a Chieti: prima di lui i fratelli Andrea, Rodolfo, Enrico, Flavio, Albina e Franco, dirigente del settore Finanze del Comune. Era anche lo zio dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano. Lascia la moglie Mara Terrei, anche lei insegnante, e i figli Tommaso e Michele, studenti dell’istituto in cui insegnava il padre.

Chi lo conosceva lo ricorda come una persona cordiale e dall’educazione impeccabile, appassionato nel suo lavoro ed entusiasta dei progetti che dedicava ai suoi alunni. La notizia della scomparsa del professor Rispoli ha iniziato a circolare in città nelle prime ore del mattino di ieri, ma è toccato alla preside Anna Maria Giusti fare il doloroso annuncio a tutta la comunità scolastica, che già due settimane fa aveva pianto la morte del docente di Fisica Leonardo Giuliani, coetaneo del collega, anch’egli contagiato dal virus. La dirigente ricorda il compianto Rispoli come «persona di grande spessore morale e professionale, impegnato quotidianamente, anche in questo delicatissimo momento della sua vita, per lui molto difficile, nel far crescere i ragazzi nel Sapere e nella Legalità.