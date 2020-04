Chieti, Megalò aumentano le riaperture dei negozi del centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le riaperture dei negozi alha reso noti gli orari di apertura degli esercizi commerciali presenti al suo interno dopo l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministro dello scorso 10 aprile.Nel dettaglio: il supermercato Conad è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 20, la Parafarmacia è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. I punti vendita della galleria seguiranno i seguenti orari: Tim dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17, Vodafone dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 18, Lama Optical il martedì dalle 10 alle 14 e il venerdì dalle 10 alle 14, Vistasì il martedì dalle 10 alle 14 e il venerdì dalla 10 alle 14.E ancora: Salmoiraghi &Viganò è aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 18, Chicco è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, Idexè dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Il centro commerciale resterà chiuso la domenica, la navetta è sospesa.Fra le iniziative di solidarietà legate all’emergenzala «Spesa Sospesa» del Censorino Teatino è partita alla grande e tantissime sono state le persone che stanno donando nei negozi solidali della città ovvero Conad Marrucina alla Pietragrossa, Conad City in via della Liberazione, Maxi Casa al Centauro, i negozi della Trinità, ossia beccheria Di Nisio, ortofrutta La Valle, salumeria Sa di Buono, forno Mafalda e a Chieti Scalo, D’Alberto Market in via Aterno.