L'AQUILA - Alcuni tentano di lavorare on line, altri si organizzano a domicilio ma, comunque, il grido di dolore del commercio aquilano per il coronavirus è unanime. Il Comune per agevolare l’utente, e il servizio è utile, ha raccolto gli esercizi commerciali che ne hanno fatto richiesta su una piattaforma e continuano ad arrivare adesioni, come conferma l’assessore al commercioLEGGI ANCHE All'Aquila contagiato anche un bambino Alcune attività sono alla canna del gas in quello che può essere definito un secondo terremoto. Più di 120 attività con i numeri di telefono a disposizione su “Vinci il Virus”. Il Messaggero ne ha contattato diversi. Ne viene fuori una difficoltà comune. A partire dal problema degli affitti. Il sindaco ha richiamato al senso di responsabilità ma non tutti i proprietari sono disposti a sospenderli o a scontarli, anche perché ognuno conosce i suoi problemi. Per alcuni i 600 euro non sono sufficienti neanche a coprire metà affitto.Il Governo riconosce il bonus del 60% da scalcolare sulle tasse “ma noi - fa notare una commerciante aquilana - abbiamo bisogno di aiuto subito”.con il suo negozio di abbigliamento era abituata a lavorare on line e l’esperienza è stata sempre positiva. La richiesta però oggi è soprattutto per i bambini che crescono e le mamme rimangono sguarnite.LEGGI ANCHE In Abruzzo verso i duemila tamponi al giorno Pure per spedire con i corrieri ci sono costi. La cartoleria Ferella continua a lavorare con il negozio chiuso ma solo perché è grossista per enti pubblici e partite iva. Molti studi sono rimasti senza toner e tante famiglie continuano a chiedere quaderni, colori e materiali per i più piccoli. Alcuni uffici sarebbero rimasti senza cancelleria. Su questo è arrivata l’ordinanza regionale che consente la vendita di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno di attività di vendita di generi alimentari, non soggette a chiusura. Qualche gelateria come quella del Duomo porta il gelato a casa,invece con la sua attività in Piazza si è organizzato a domicilio.LEGGI ANCHE La proiezione: presto il calo dei contagi “La gente chiede prodotti genuini e in questo senso c’è una riscoperta del buon cibo, noi ci stiamo dando da fare riorganizzandoci - spiega - ma i problemi sono enormi per la categoria. Invitiamo a spendere sul territorio”.Soffrono i negozi di giocattoli che però, come spiega, hanno pure beni come biberon, ciucci o carrozzine. L’attività di ristorazione divive le difficoltà di tutti. Seppur qualcuno chiede la pizza a casa i danni, spiega Costantini, sono esagerati. “Ci siamo un po’ reinventati - dice - ma la perdita è notevole e si cerca solo di ammortizzare. Considerate che avevamo aperto un’attività da due mesi, subito chiusa”.ha un negozio di informatica. Stanno offrendo assistenza per pc e vendita cartucce. La richiesta è tanta, con la didattica a distanza molti chiedono aiuto. Per il sindaco il Governo deve fare qualcosa. “Vanno individuate - afferma - quelle attività che hanno più danni, vanno messi i Comuni nelle condizioni di intervenire attraverso abbattimento tributi e tasse”.