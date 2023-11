Juri muore nel sonno in Friuli: il 25enne originario del Vastese

Un giovane di 25 anni Juri Di Francesco è stato ritrovato morto ieri mattina all’interno della propria abitazione di Codroipo in Friuli (il paese del padre). A rinvenire il corpo è stata la madre che abitava con il ragazzo. Il giovane ha vissuto da bambino a Lentella, piccolo paese in provincia di Chieti, per poi tornare in Friuli con la madre. La donna ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine che non hanno potuto fare che constatarne il decesso durante il sonno. La procura ha comunque disposto l’autopsia per svelare le cause del decesso. La notizia ha scosso le comunità di Codroipo e quella di Lentella. Il ragazzo aveva trascorso la stagione estiva come aiuto cuoco a Lignano Sabbiadoro e il suo desiderio più grande era proprio quello di intraprendere questa strada per coronare un sogno che purtroppo si è infranto.