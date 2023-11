Auto finisce nella scarpata: Pierino Lamano muore sotto gli occhi dei familiari

Precipita con l’auto in una scarpata in agro di Schiavi d’Abruzzo e perde la vita. L’uomo, Pierino Lamano, 85 anni, residente a Roma ma originario di Schiavi, era tornato in paese dalla Capitale e, probabilmente vista la bella giornata, aveva deciso di trascorrere serenamente il sabato raccogliendo le olive insieme ai suoi famigliari su un terreno di loro proprietà. Ma nella tarda mattinata di ieri, facendo manovra con la sua Fiat Panda, per motivi ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, l’anziano ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile finendo in una scarpata situata sulla strada che collega le due contrade di Salce e Casali.

È stato un attimo: dopo essere precipitata per diversi metri, l’automobile si è ribaltata fermandosi con il tettuccio a terra e incastrando così l’uomo tra le lamiere. I famigliari, che hanno assistito all’incidente, hanno immediatamente provveduto a lanciare l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i carabinieri della stazione di Schiavi d’Abruzzo, gli operatori sanitari del 118 di Castiglione Messer Marino e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Agnone e Vasto.

I pompieri hanno estratto l’85enne dall’abitacolo dell’automobile lasciandolo nelle mani dei sanitari che si sono subito adoperati per effettuare le manovre di rianimazione.

Ma purtroppo i loro sforzi sono stati inutili: per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. È la seconda tragedia che colpisce il paese di Schiavi d’’Abruzzo in soli 15 giorni: il 29 ottobre scorso Alessio Amicone, ristoratore 43enne molto conosciuto in paese, ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sulla statale 650 Trignina in territorio di Cupello, mentre da Schiavi d’Abruzzo si recava a San Salvo per trascorrere una serena domenica insieme al figlio. Il suo funerale si è svolto lo scorso 5 novembre nella chiesa parrocchiale di San Maurizio di Schiavi d’Abruzzo. Insieme a lui, nell’incidente, ha perso la vita anche una neonata di 11 mesi di Fresagrandinaria, Amalia Meo, che di ritorno da una gita al mare viaggiava con la famiglia nell’auto che si è fatalmente scontrata con quella di Amicone.