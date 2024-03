Lei lo lascia, lui cerca di sfondare il portone con una spranga di ferro: fermato dai carabinieri

Denunciato un trentenne di Notaresco per aver perseguitato la sua ex fidanzata. Secondo quanto appreso, la giovane di 30anni aveva conosciuto l’uomo alcuni giorni prima del Natale scorso, mentre lavorava come barista in un locale della zona. Tra i due era nata una relazione sentimentale, ma col tempo l’uomo si era rivelato «possessivo e controllante», spingendo la donna a interrompere la relazione circa dieci giorni fa.

Decisione ha scatenato la reazione violenta dell’ex fidanzato, che ha iniziato a insultarla e minacciare anche i familiari. L’uomo ha affittato una casa vicino a quella della sua ex, nonostante avesse già una propria abitazione nella zona. Spaventata, la ragazza si è recata alla caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. Venerdì scorso, l’uomo è stato convocato in caserma per essere interrogato, ma ciò non ha impedito che sabato notte, verso le 3 del mattino, si presentasse sotto casa della giovane e, dopo averla insultata, ha colpito il portone con una spranga di ferro nel tentativo di sfondarlo. L'uomo è stato fermmato.