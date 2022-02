Bambino di 10 anni in bici investito da un'auto

Esce improvvisamente sulla strada in sella alla sua bicicletta e viene investito da una Fiat Punto. L’incidente, accaduto ieri pomeriggio a Paglieta, in provincia di Chieti, ha coinvolto un ragazzino di 10 anni sbalzato rovinosamente a terra a seguito dell’impatto, procurandosi ferite ed escoriazioni varie. Il bambino è apparso cosciente e ha subito provato a rialzarsi da solo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il minore, accompagnato dalla mamma, è stato poi trasportato dai soccorritori all’ospedale di Lanciano per accertamenti. L’impatto è avvenuto lungo via Martelli, attorno alle 16. La Punto era condotta da M.F., 23 anni, di Paglieta, rimasto illeso.