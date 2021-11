Bimbo di tre anni falciato da un'auto: salvo per miracolo

Martedì 2 Novembre 2021, 07:33

Il piccolo per fortuna se l'è cavata ma chi ha assistito all'impatto ha sudato freddo, pensando che il bambino fosse grave perché è finito proprio sotto la macchina. «È stato un miracolo» commenta una signora.

Un bambino di nazionalità straniera, 3 anni, è stato investito ieri, poco prima delle 13, in corso Vittorio Emanuele, a Luco dei Marsi, mentre attraversava la strada. L'automobilista si è immediatamente fermato e ha a prestato i primi soccorsi. I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Ha riportato qualche contusione e non è in pericolo di vita.



Non è il primo caso che si verifica lungo questa strada che attraversa il paese e il transito è molto sostenuto in qualunque ora del giorno. Sui Social, subito dopo l'incidente, una signora ha così postato: «Un altro bambino investito a corso Vittorio Emanuele. Da tempo segnalo un gioco pericoloso di questi bambini, si nascondono dietro al muro della casa o dietro le macchine e attraversano appena vedono passare una macchina, una stupida prova di coraggio».