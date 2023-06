Lanciano, si abbassa i pantaloni davanti alla ragazza sul corso principale: caccia all'esibizionista

Molestie alle donne sul corso Trento e Trieste: la polizia di Lanciano è alle prese con una seconda segnalazione in un mese. L'altro pomeriggio, paura per una ragazza di 18 anni che si è trovata di fronte un uomo che l'ha prima infastidita poi si è abbassato i pantaloni per mostrarle il posteriore.

L'episodio si è verificato attorno alle 15, ora in cui il Corso non è molto frequentato ma i bar sono aperti. La ragazza è rimasta molto spaventata dalle avance dell'uomo ed è stata poi rassicurata da alcuni passanti. La volante è giunta immediatamente. Gli agenti l'hanno tranquillizzata e raccolto la sua testimonianza. La giovane non conosceva affatto l'uomo che gli si è parato davanti.

Indagini avviate per cercare di identificare il molestatore, anche, e soprattutto, attraverso la visione dei filmati acquisiti dalle telecamere nel centro cittadino.

Lo scorso 19 maggio era stata una donna dell'Est europeo a denunciare di essere stata seguita e molestata da tre uomini, uno di colore e altri due ben vestiti. Uno avrebbe cercato di palpeggiarla. Per lo spavento la donna si è poi rifugiata in un negozio di ottica chiedendo aiuto. Le verifiche vanno avanti su questo episodio. Lo scorso 15 febbraio un'altra ragazza ha denunciato alla polizia una tentata violenza in via Ferro di cavallo. E' stata seguita sul marciapiede da un uomo che ha prima tentato un approccio aggressivo e poi ha provato a baciarla.