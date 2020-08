© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffica di furti a Ferragosto nel teramano. Particolarmente consistente il bottino del colpo in una villetta di una famiglia teramana nella frazione di Fonte del Latte, nella zona di Castagneto, alle porte di Teramo e del furto al centro commerciale Media World a Colonnella.Nel primo caso i malviventi, dopo essere entrati forzando una porta finestra dell’abitazione a due piani, sono riusciti a smurare la cassaforte che conteneva un consistente quantitativo di oggetti in oro e preziosi, oltre a mille euro in contanti. Ma la sparizione del forziere preoccupa particolarmente gli investigatori per la presenza all’interno di una pistola di grosso calibro, regolarmente denunciata dal proprietario della villetta: si tratta di una Smith & Wesson calibro 357. È stata rubata assieme al relativo munizionamento. Le ricerche della banda assumono adesso un peso ancor maggiore, per la pericolosità che un’arma del genere possa circolare liberamente tra mani poco affidabili. Prima di lasciare la zona, i ladri hanno visitato anche un’altra abitazione vicina, i cui residenti, anche in questo caso, non erano in casa: il bottino della razzia nelle stanze è di numerosi oggetti in oro. Sulle vicende indagano gli agenti della squadra volante coordinati dal commissario Patrizia Corvaglia, intervenuti sul posto dopo essere allertata dai rispettivi proprietari.Così ha agito invece la banda a Media World, gang composta da quattro malviventi mascherati e con guanti da professionisti. A colpi di mazzetta hanno abbattuto un muro, si sono creati un foro per entrare, hanno neutralizzato l’allarme e, una volta nel punto vendita, hanno fanno razzia di telefoni cellulari e altri prodotti multimediali. Poi si è allontanata, prima dell’arrivo della vigilanza a bordo di un furgone bianco, facendo perdere al momento le proprie tracce. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro.I ladri sono entrati in azione il 15 mattina, verso le 4.30. Sul colpo della notte di Ferragosto indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che hanno acquisito le immagini del sistema interno di videosorveglianza. Si spera che in qualche fotogramma si possa riconoscere qualche dettaglio per individuare i responsabili del colpo o il numero di targa del mezzo, anche se molto probabilmente rubato nei giorni scorsi. Esattamente due mesi fa, era il 14 giugno scorso, il centro commerciale Val Vibrata era stato assaltato da una banda, col lo stesso modus operandi, che aveva fatto razzie all’interno di un negozio di preziosi.