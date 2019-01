L’Aquila, è tornata la neve. Disagi nelle frazioni e qualche tamponamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - L’Aquila si è svegliata sotto la neve che era cominciata a cadere ieri sera e, soprattutto nelle frazioni, nelle prime ore della mattinata non sono mancati i disagi. Se zona centro le cose sono andate meglio, molti lettori hanno segnato invece difficoltà varie a Palombaia di Sassa e a Sassa nelle strade interne, anche quella nuova di collegamento realizzata dopo la chiusura del passaggio a livello è rimasta completamente coperta dalla neve con gli automobilisti che hanno fatto fatica persino per scorgere la segnaletica presente in strada con il sottopassaggio a piedi, tra l’altro, impraticabile per neve e ghiaccio. Segnalazioni sono arrivate anche dalla frazione di Arischia, nella zona dei map. Qui le strade sono state completamente ricoperte dalla coltre bianca e si chiede un intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale soprattutto perché la popolazione che vi vive è prevalentemente composta da anziani. Qualche disagio anche al piano case di Gignano. Qui gli spazzaneve, comunque, sono passati diverse volte in paese. Qualche incidente ieri sera e anche qualche tamponamento nella mattinata si è registrato, soprattutto a Tornimparte. Qualche difficoltà per gli automobilisti anche a Scoppito e Collettara. In molte strade interne sotto la coltre nevosa più morbida si è formato uno strato di ghiaccio pericoloso e per questo in molti hanno lamentato disagi. In centro situazione sotto controllo anche se qualche lamentela è arrivata da Via Cardinale Mazzarino e Via Aldo Moro nelle prime ore della mattinata. Alcuni albergatori di Fonte Cerreto hanno postato sul web invece foto delle stade. Quelle di accesso agli impianti e agli alberghi, denunciano, erano piene di neve.