Maxi tamponamento al semaforo della galleria sulla Salaria: disagi e rallentamenti

RIETI - Carambola al semaforo della galleria tra cinque autovetture. Incidente stradale nella serata di ieri lungo la Salaria per Ascoli con un maxi tamponamento avvenuto all'impianto semaforico temporaneo in prossimità della galleria di Posta. In fase di accertamento la causa della catena di tamponamenti venutasi a creare quando l'impianto segnava rosso.

Disagi e rallentamenti per la viabilità. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per rilievi ed accertamenti. Nessun conducente o occupante ha riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro. Per la rimozione di due auto non più marcianti si è poi reso necessario l'intervento del carroattrezzi.