Metro B Roma, tempi di attesa «sbagliati sui display e incubo attese»: petizione degli utenti contro i disservizi

La metro B a Roma continua ad avere le sue problematiche, in particolare il tema delle tempestiche è quello più grave. Il display segna 13 minuti di attesa ma ne possono trascorrere anche 30. Questo avviene all'interno delle stazioni della metro B ma non in tutte visto che al capolinea Jonio il display non è presente. Gli utenti stanchi di questa situazione hanno deciso di lanciare una petizione sui social per chiedere il miglioramento dei servizi.

Metro B, tre fermate chiuse (Laurentina, Eur Fermi ed Eur Palasport): ​attivato il servizio di bus sostitutivi

La testimonianza

Maria Germini, è un'insegnante precaria dei nidi di Roma e spesso o il giorno prima o la mattina stessa le viene comunicato il luogo dove andare a lavorare. Oltre i problemi lavorativi, deve anche preoccuparsi che il treno arrivi in orario ma purtroppo ci sono delle attese infinite come lei racconta: «È successo di aver impiegato un’ora e mezza per arrivare da Jonio a Piazza Bologna.

La rivolta degli utenti

La petizione nasce non solo per poter avere dei miglioramenti della Linea B della metro ma anche per poter trovare delle alternative, ad esempio come dice Maria:«nel frattempo si possono trovare soluzioni alternative, come un servizio navette perché noi, come utenti, paghiamo un servizio e rivendichiamo il diritto di usufruirne». L'obiettivo finale di questa petizione è di soccorso da parte delle autorita competenti affinchè possano intraprendere azioni immediate per poter risolvere questi problemi.

Quali sono i problemi

I problemi che vengono affrontati all'interno della petizione li descrive Maria: «Negli ultimi due anni problematiche e disagi già presenti in passato e riguardanti la linea B e B1 della metropolitana di Roma, si sono ulteriormente aggravati...Attese di circa 30 minuti per la metro B1 e di circa 13 minuti per la metro B. Convogli e banchine colmi di pendolari a causa delle attese con un conseguente problema di sicurezza. Risulta addirittura problematico scendere dal convoglio poiché lo spazio a disposizione per la discesa è completamente occupato dai pendolari in salita. Informative riguardanti gli orari di arrivo dei treni del tutto inattendibili. Le stazioni sono fatiscenti, sporche, inospitali, come anche spesso i vagoni dei convogli. Alcuni ascensori sono chiusi da anni. In alcune stazioni delle metro, come Jonio, Conca d’Oro e Libia, quasi tutti gli operatori telefonici non sono raggiungibili, con la conseguente impossibilità da parte dei pendolari, di avvisare per i ritardi dovuti ai continui disservizi delle metropolitane».