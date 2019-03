L’Aquila, rocambolesco incidente a Coppito, sul posto i Vigili del Fuoco

Rocambolesco incidente questa mattina all'Aquila nel centro abitato di Coppito, poco prima di Piazza Rustici venendo da Preturo. Un giovane che percorreva la strada a bordo della sua Jeep nera ha urtato il marciapiede al bordo della strada che percorreva e la macchina si è ribaltata completamente sulla carreggiata dopo l’urto. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Il ragazzo coinvolto nell’incidente per fortuna non ha avuto conseguenze gravi ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Per un po’ la circolazione stradale è rimasta bloccata perché la vettura era proprio in mezzo alla strada. Grazie all’intervento dei Vigili in poco tempo tutto è tornato alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA