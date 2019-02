L’Aquila, vento forte: albero caduto a Pianola. Progetto Case, pannelli sradicati

L’AQUILA - Le forti raffiche di vento, annunciate dal meteo nel weekend, dalla notte hanno provocato diversi problemi e disagi in città. A Pianola, nei pressi del cimitero della frazione aquilana, è caduto un albero di medie dimensioni invadendo completamente la carreggiata.



Fortunatamente non ci sono state persone o automobili coinvolte ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati dai cittadini.



Anche in vari Progetti Case si sono registrati diversi problemi. A Coppito 3, ad esempio, a causa del vento intenso, sono volati via i pannelli solari dal tetto che si sono depositati sulla strada. Rami caduti anche in zona Università, a Coppito. A Pettino i New Jersey che delimitavano la rotatoria sulla ss80 sono volati via, creando qualche disagio al traffico.



Alle persone si raccomanda la massima prudenza, sia a piedi che alla guida. Ultimo aggiornamento: 10:21