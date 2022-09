L'Aquila, raduno degli Alpini: tre giorni di festa nel capoluogo. Ecco il programma

Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila. Da ieri pomeriggio la città è di nuovo un tripudio di penne nere per il quinto raduno organizzato dall'Associazione nazionale Alpini, l'Ana, evento che durerà sino a domani. Tre giorni di festa che stanno animando di nuovo il centro storico cittadino, come coda di una ricchissima estate. Un'emozione dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia il ritorno del raduno, come ha spiegato Raffaele Vivio dell'organizzazione. Un taglio diverso al raduno di quest'anno perché va a coincidere anche con la celebrazione dei 150 anni dalla costituzione delle Truppe Alpine. Per questo si è voluta organizzare anche una mostra interattiva inaugurata ieri pomeriggio grazie ai gruppi di rievocazione storica che ripercorre proprio l'evoluzione uniformologica nel corso di questi 150 anni. Non solo la mostra, tanti interessanti convegni sono in programma in queste giornate e l'immancabile omaggio a Valentino Di Franco, uno degli ultimi reduci di Russia, scomparso a maggio scorso e fino a prima sempre presente nelle manifestazioni dell'Ana e del Nono Reggimento Alpini dell'Aquila. Non mancheranno gli intrattenimenti serali e un'area food con stand informativi dell'Esercito. In prima linea anche il reggimento comandato dal colonnello Gianmarco Laurencig.

La zona interessata dalle manifestazioni è quella tra viale delle Medaglie d'Oro e l'Auditorium del Parco del Castello dove si svolgono i convegni. I momenti di approfondimento hanno visto ieri pomeriggio la partecipazione dello storico e giornalista Francesco Fagnani ma anche del tenente colonello Pietro Piccirilli. Oggi invece il ricordo di Valentino Di Franco è affidato al regista Fabrizio Franceschelli. Sono previsti vari ricordi per gli Alpini che sono andati avanti. La giornata clou è in programma domani quando il centro storico abbraccerà la sfilata delle penne nere.

Sarà una giornata molto intensa che si aprirà con l'immancabile omaggio al maresciallo Luca Polsinelli, alpino di Sora in servizio all'Aquila caduto a Kabul in un attentato costatogli la vita. Ogni anno dinanzi al suo monumento nei pressi della caserma Rossi viene ricordato alla presenza della sua famiglia che in questi anni non è mai mancata. La sfilata partirà alle 10.30 e percorrerà viale De Gasperi, viale Gran Sasso, il corso, piazza Duomo, via dell'Arcivescovado, piazza della Repubblica, via Indipendenza, per tornare in piazza Duomo. Nel pomeriggio di domenica, alle 18, l'ammainabandiera che conclude le manifestazioni e da l'arrivederci al prossimo anno.