Tempesta di sabbia e forti raffiche di vento: sospeso il Jova Beach Party di Vasto. «Stiamo facendo di tutto per fare riprendere lo spettacolo»

Il Jova Beach Party di Vasto sospeso per maltempo: è in corso una tempesta di sabbia e ci sono forti raffiche di vento che hanno fatto temere per le torri del maestoso palcoscenico dello spettacolo itinerante di Jovanotti. Nella location sul mare erano arrivate almeno 13 mila persone che sono state dirottate verso le uscite. «Il vento è fortissimo e sotto il palco non c'è più nessuno» dice uno spettatore. E' prevista grandine e pioggia. Si vedono i fulmini sul mare. La situazione è comunque sotto controllo. Verso le 18,45 il vento è calato e si è aperto uno spiraglio di sole tanto da riaprire l'accesso sotto al palco che in poco tempo si è di nuovo riempito in attesa che il concerto possa ripartire. Ancora pioggia a Vasto, ancora uno brusco stop alla ripresa del concerto.

Poco prima da palco l'organizzazione dello show ha riferito: «Ragazzi stiamo facendo di tutto per far riprendere lo spettacolo verso le 21, potete allontanarvi e nel caso rientrare».

Poco dopo è uscito Jovanotti e ha voluto rassicurare i suoi fans: «Le strutture sono testate per resistere a venti molto forti, ma in via precauzionale abbiamo sospeso, attendiamo l'evoluzione del tempo. Le strutture sono sicure, pensate a stare in sicurezza voi, con i concerti estivi può capitare, siamo nelle mani del meteo». Poco fa si è messo a piovere, poi uno spiraglio di sole.