Jova Beach Party: l’esercito di Ri-Party-Amo ripulisce oltre 20milioni di metri quadri di spiagge

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:44

Con 20.247.000 di metri quadri ripuliti tra spiagge, fiumi, laghi e arenili in Italia, Ri-Party-Amo raggiunge in anticipo sui tempi il primo obiettivo. Il progetto – che coinvolge Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia – si snoda in 340 eventi di pulizie in meno di un anno e ha coinvolto finora oltre 10mila volontari in 179 pulizie delle spiagge, 101 pulizie dei fiumi, 17 laghi e 43 fondali. Numeri importanti a cui si aggiunge la campagna di raccolta fondi attivata sulla piattaforma For Funding con cui sono stati donati più di 3 milioni di euro. Da settembre 2022 a oggi, dunque, un esercito di volontari ha viaggiato da nord a sud mettendo a disposizione tempo e risorse a tutela dell’ambiente. L’obiettivo era, del resto, piuttosto ambizioso: ripristinare gli ambienti costieri, e non solo, dall’invasione di plastica e rifiuti che si riversano poi in mare. Credits Ufficio Stampa

