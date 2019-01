Celano, niente meningite: Iole stroncata da un banale staffilococco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stata la meningite ad uccidere la donna di Celano di 60 anni, Iole Zaurrini, ma un’infezione da stafilococco che la vittima si portava dietro da tempo ma mai evidenziata dai sanitari anche perché la 60enne non aveva accusato malori particolari. Questi i risultati dell’autopsia eseguita all'ospedale dell'Aquila dall’anatomopatologo, Cristian D’Ovidio, sulla donna morta all’ospedale di Avezzano dopo un ricovero di tre giorni. Dopo il decesso i figli avevano presentato un esposto in Procura e il sostituto procuratore Maurizio Cerrato , aveva disposto il sequestro della cartella clinica. La famiglia, tramite l' avvocato Domenicantonio Angeloni, del foro di Avezzano, aveva presentato un esposto e nominato due periti Enrico Mei e Giuseppe Falcocchio. Intanto la salma è stata restituita ai familiari e questo pomeriggio, alle 15, si terranno i funerali nella Chiesa di San Giovanni a Celano.