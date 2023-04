Droga in cambio di sesso a due ragazzini, madre denuncia: arrestato

«Un uomo ha offerto droga a mio figlio minore che giocava in strada e ha chiesto in cambio prestazioni sessuali». Questa la denuncia presentata da una mamma ai carabinieri che in pochi giorni sono riusciti ad individuare l'uomo che non si era allontanato dal luogo dove si erano verificati i fatti. Protagonista uno spacciatore: è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Celano che hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 37enne straniero.

Intanto è tornata la tranquillità tra le mamme preoccupate per i loro figli che in questi giorni li avevano costretti a rimanere in casa. E ieri mattina i militari della stazione hanno eseguito, su ordine del Gip del Tribunale di Avezzano, l'arresto dello straniero (omettiamo il nome perché coinvolti dei minori) in quanto gravemente indiziato, allo stato degli atti e in relazione alla fase processuale che non ha ancora consentito l'intervento delle difese, dei reati di tentati atti sessuali con minori e in cambio di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo, ma da indiscrezioni le indagini hanno preso origine dopo la richiesta di intervento formulata da una madre. La donna ha riferito al personale della caserma di Celano che suo figlio e un amichetto, ambedue minori, mentre giocavano in strada, sono stati avvicinati da un uomo che ha offerto loro dell'hashish in cambio di favori sessuali. Il racconto sarebbe stato confermato dai minori: «In più occasioni uno straniero si è avvicinato mentre giocavamo in strada, e ha mostrato un sostanza bianca e chiedeva di fare sesso».

Le successive investigazioni, coordinate dal Procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, e svolte dai militari della stazione di Celano permettevano di individuare l'uomo, uno straniero di 37 anni, senza fissa dimora. Infatti grazie alla precisa ricostruzione dei fatti, i militari hanno potuto ricostruire l'identikit dello straniero e la scorsa settimana dopo è stato identificato. Ieri mattina è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio Gip del tribunale di Avezzano. Lo stesso giudice per le indagini preliminari ha accolto le richieste della Procura di Avezzano che ha coordinato le indagini, colmate nel giro di pochi giorni. In una nota del Comando provinciale dei carabinieri si precisa che gli accertamenti svolti sono stati sufficienti a ipotizzare, a carico dell'uomo, i reati (tentati) di atti sessuali e offerta di sostanze stupefacenti nei confronti di minorenni. Tra l'altro nella nota si precisa che dopo la denuncia dei fatti, le attenzioni riservate al 37enne sono state alte. Pur non avendo riscontrato una fissa dimora, lo stesso è stato costantemente monitorato dai militari dell'Arma che lo hanno poi fermato e sottoposto alle rituali attività riservate agli indagati colpiti da misura cautelare. L'arrestato si trova in un istituto penitenziario e domani è previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice che ha disposto l'arresto.