Agguato a Celano: lo bloccano sull'auto e lo prendono a calci e pugni. Il ferito all'ospedale

Spedizione punitiva in piena notte: un giovane è stato pestato a sangue a Celano. I carabinieri, dopo l’allarme dei residenti, sono intervenuti sul luogo dell’episodio per ricostruire i fatti. Secondo le prime notizie due soggetti stranieri, residenti nella cittadina castellana, avrebbero bloccato l’auto dove viaggiava la vittima e l’avrebbero colpito a calci e pugni.

Infatti sul mezzo, sotto sequestro, sarebbero state rinvenute macchie di sangue che dovrebbero appartenere alla persona rimasta ferita dopo il pestaggio. Il ferito sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove gli sono state prestate le cure necessarie.

Non ha riportato ferite gravi e per questo è stato dimesso con una prognosi di una ventina di giorni.

Sulla vicenda i militari mantengono uno stretti riserbo e non si conoscono ancora i motivi del pestaggio subito dal giovane. Non si esclude che si tratti di un regolamento di conti per futili motivi o addirittura per il mancato pagamento di una fornitura di droga. Ma sono solo ipotesi che dovranno essere accertate dagli inquirenti. I due stranieri per adesso sarebbero stati denunciati per lesioni in attesa della conclusione delle indagini.