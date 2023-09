Insegue e picchia la ex in strada: arrestato aquilano di 45 anni

Inseguita e malmenata in strada dal suo ex, subito arrestato. Brutto episodio di violenza nel pomeriggio di ieri all'Aquila, in via Caduti di via Fani, davanti a diversi passanti ed automobilisti.

Se i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile non fossero intervenuti per tempo, la donna, già piena di ecchimosi, avrebbe riportato lesioni sicuramente più gravi. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini che hanno lo scopo di ricostuirne i dettagli. Sembra che una ragazza dell’Aquila, in sella al motorino, intenta a tornare a casa, sia stata intercettata dal suo ex, A.E., di 45 anni, anche lui dell’Aquila. Alla vista dell’uomo (che la ragazza non voleva assolutamente incontrare), la stessa ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata inseguita e raggiunta.

Una volta bloccata dal 45enne, lo stesso l’ha picchiata, nonostante passanti e automobilisti in transito. Schiaffi ripetuti e violenti in pieno giorno che hanno spinto qualcuno a far scattare l’allarme. Quando i carabinieri, che erano già nella zona, sono arrivati sul posto, il 45enne stava ancora malmenando la ragazza. L’uomo è stato immediatamente bloccato mentre per la giovane, visibilmente con la faccia piena di lividi e impaurita, è stato necessario l’intervento del personale medico del 118. Trasferita al Pronto soccorso, l’ex fidanzata dell’uomo ha rifiutato il ricovero.

Nel frattempo, data appunto la flagranza di reato e soprattutto il recente inasprimento della legge in tema di violenza di genere il sostituto procuratore di turno ha disposto per il 45enne la misura dell’arresto in carcere, in attesa della convalida che si dovrebbe tenere oggi.