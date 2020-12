Vasto, auto ribaltata dopo lo schianto: il morto è un padre di due bambini

È di un morto e un ferito il bilancio finale del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla fondovalle Sinello in territorio di Pollutri. A perdere la vita è stato Giuseppe Rossi, 56enne residente a Francavilla al Mare, ma originario di Casalanguida piccolo centro dell'entroterra vastese, dove probabilmente si stava recando. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, poco prima delle 19.30, la sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una Fiat Multipla a circa 50 metri dall'ingresso della riserva naturale del Bosco di Don Venanzio in località "Crivella".

L'impatto è stato violentissimo tanto da far ribaltare la Punto che è finita in una cunetta. Quando i soccorritori sono arrivati, per il 56enne non c'era più niente da fare. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Casalbordino e Ortona che hanno chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni. Per liberare dalle lamiere contorte del veicolo ribaltato il corpo dell'automobilista, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco della caserma di Vasto. Meno gravi le ferite della persona alla guida dell'altra auto, la Fiat Multipla. Si tratta di un 51enne residente a Scerni che è stato trasportato all'ospedale "San Pio" di Vasto. Le sue condizioni non destano preoccupazione, è rimasto sempre cosciente e accusava dolore a una gamba.

Per ora non ci sono ipotesi sulle cause dello spaventoso frontale, i militari stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Giuseppe Rossi era sposato, lascia la moglie e due bambini. Come conferma il sindaco di Casalanguida, Luca Conti, spesso l'uomo era in paese a far visita all'anziano padre. Quella strada, la Sp 154, è tristemente nota per i gravi incidenti, soprattutto in quella zona. Si tratta di un'importante arteria che dalla costa – e dal casello autostradale di Vasto Nord-Casalbordino – permette di raggiungere la zona industriale di Gissi e i Comuni dell'area del Sinello. Essendo priva di curve importanti le auto spesso la percorrono a forte velocità; inoltre, è una delle strade del territorio più interessate dagli incidenti tra auto e cinghiali. Solo cinque giorni fa, sulla stessa fondovalle, sempr in territeorio di Pollutri, si sono registrati altri due feriti. In quel caso a scontrarsi sono stati due mezzi da lavoro (un autocarro e un furgone), i due guidatori sono finiti negli ospedali di Vasto e Chieti, ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze.

