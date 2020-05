Si schianta contro il rimorchio dei tubi dell'irrigazione: ragazzo grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di 23 anni di, L.D.P., è rimasto gravemente ferito al viso dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un rimorchio carico di tubi per l’irrigazione. Il conducente che è risultato positivo al test antidroga è stato soccorso e trasferito all’ospedale dell’Aquila, al reparto, per essere sottoposto da un intervento chirurgico.L'incidente è avvenuto, a Strada 43 di: secondo una prima ricostruzione deidella compagnia di Avezzano, l'auto è andato a impattare il rimorchio e un tubo ha sfondato il parabrezza colpendo il viso del giovane. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso di Avezzano in codice giallo e successivamente a quello del capoluogo abruzzese. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei militari per verificare la regolarità del trasporto da parte del conducente il