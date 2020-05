Sport post Covid, riaprono i circoli di golf: al via allenamenti

Riparte il golf abruzzese che nella regione Abruzzo può contare su oltre 700 iscritti e su un numero sempre crescente di persone che si avvicinano a questa disciplina che viene praticata da circa duemila giocatori. Dopo l'emergenza sanitaria, ora con l'avvio della seconda fase come spiega il presidente regionale della Federazione Italiana Golf Leonardo Gravina.

«I circoli, come disposto dal Dpcm hanno riaperto anche se, come ha detto anche il nostro presidente nazionale Franco Chimenti, le istituzioni non possono essere scavalcate e in tal senso le Ordinanze locali hanno generato molta confusione». «In questa settimana sono tornati fruibili i nostri tre centri regionali quale il Golf Club Miglianico, L'Aquila Golf Club San Donato e l'Adriatico Golf Club Brecciarola. Ovviamente, parliamo di una apertura che consente solo gli allenamenti per professionisti e non professionisti, con lo stop a tutte le manifestazioni sia federali che amatoriali. Le attività agonistiche sono ferme».

«Abbiamo effettuato un rigoroso intervento di sanificazione - dice Mario Dragonetti, presidente del il Miglianico Golf & Country Club - l’acquisto dei dispositivi di protezione e dei presidi medici necessari, un piano di sicurezza che disciplina nuove accortezze per i dipendenti e un protocollo dettagliato che regola l’attività sportiva. Così, dal 4 maggio, tanto ospiti e soci hanno potuto approfittare della riapertura per giocare».

Coronavirus, in Abruzzo stop limitazioni su jogging, sport e seconde case: ecco l'elenco dei divieti caduti

Chieti, non resiste e va a giocare da solo a golf: multa da 400 euro

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA