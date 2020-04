Coronavirus, “evade” dalla quarantena: professionista sorpreso dalla polizia

Un professionista 50enne, sottoposto ad isolamento domiciliare per un caso di coronavirus in famiglia, è stato sorpreso in giro per il centro di Pescara. E' scattata la denuncia da parte della squadra volante, diretti dal vice dirigente Davide Zaccone, impegnati nei controlli a tappeto della città.

L'uomo era fuori casa, nonostante dovesse stare in quarantena. I poliziotti, che l’hanno fermato nella zona del centro, ha detto che stava andando in ufficio per un lavoro urgente.

