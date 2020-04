Chieti,

Nonostante le restrizioni del, si è intrufolato di nascosto, scavalcando la recinzione della struttura, nelnel territorio dele, completamente solo, si è messo a giocare a. Così lo hanno trovato idurante uno dei tanti controlli che sono stati effettuati in questo fine settimana pasquale.L’impianto, come tutte le strutture in cui si praticano attività sportive, è chiuso per il decreto del Governo sul contenimento delma l’uomo, un trentenne teatino, è riuscito comunque a entrare. Al green di18 buche sparse su diverse decine di ettari di terreno, si accede attraverso un lungo viale che ha il suo punto di ingresso lungo la. Il trentenne è stato sanzionato con 400 euro di multa.