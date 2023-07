Morte di Ceci, i testimoni: «Ha ceduto la strada sterrata sotto il fuoristrada»

«E' crollata la strada sotto di noi mentre eravamo fermi in colonna», avrebbero raccontato i sopravvissuti e alcuni testimoni alle forze dell'ordine che stanno indagando sull'incidente sulla strada sterrata di Pretara, nel territorio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo), che porta alle sorgenti del Ruzzo, dove ha perso la vita il direttore generale della Poliservice, Gabriele Ceci, di 53 anni. Nella carovana di quattro fuoristrada, la macchina guidata da Pierangelo Stirpe, direttore generale della Ruzzo Reti, aveva a bordo anche la presidente Alessia Cognitti sul sedile anteriore e Gabriele Ceci sul sedile posteriore. Si stavano dirigendo alle sorgenti del Ruzzo per un sopralluogo di lavoro.

Secondo una ricostruzione fornita dai carabinieri, mentre Stirpe procedeva, avrebbe avvertito la perdita di aderenza delle ruote anteriori, decidendo di fermarsi per valutare se avvisare gli altri veicoli della carovana di tornare indietro. Durante questa decisione e la consultazione con gli altri occupanti, si è verificato il cedimento di una grossa porzione di terreno che ha fatto scivolare il fuoristrada in un burrone.

Stirpe e Cognitti, che erano sul sedile anteriore, sono rimasti fermi, forse paralizzati dalla situazione. Gabriele Ceci, che si trovava sul sedile posteriore, preso dal panico, ha aperto lo sportello nel tentativo di salvarsi gettandosi a terra, ma è rimasto schiacciato tra lo sportello e la macchina, che ha impattato contro un grosso albero dopo una scivolata di circa quattro metri, frenandola prima di una caduta di oltre 20 metri.

Gli altri due occupanti sono scesi illesi e hanno immediatamente cercato di prestare il primo soccorso e allertare la centrale del 118.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il sostituto procuratore di turno, Francesca Zani, ha disposto il sequestro della vettura e l'interdizione dell'area dell'incidente alla circolazione. È stata inoltre disposta un'autopsia sul corpo del manager Gabriele Ceci, eseguita questa mattina dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. La pagina social della Ruzzo Reti è stata posta in lutto a partire dalla mattina di ieri. La società acquedottistica teramana ha pubblicato una nota in cui esprime il profondo dolore per la perdita del collega e amico Gabriele Ceci, direttore generale della Poliservice. «Non ci sono parole che possano alleviare il dolore che ha colpito la sua famiglia e la Poliservice», si legge nella nota. «Al loro dolore si unisce quello della presidente Alessia Cognitti, dei consiglieri Alfredo Grotta e Alberto Fagotti e del direttore generale Pierangelo Stirpe, ancora scossi per l'incidente di ieri a Pretara, e quello di tutta la Ruzzo Reti». La famiglia di Gabriele Ceci, che lascia la moglie Iva Tassoni e due figlie piccole, ha ricevuto messaggi di cordoglio da tutte le istituzioni abruzzesi, oltre che da tutti i sindaci della provincia di Teramo.